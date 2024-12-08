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        Kastamonu'da binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde üç katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenin 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 17:53 Güncelleme: 08.12.2024 - 17:53
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        Kastamonu'da binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde üç katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenin 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Hilmigökcen Caddesi'nde Recep Akarsu'ya ait 3 katlı binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürüde büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Söndürülen yangında evde hasar oluşurken dumandan etkilenen bina sakini Sevcan Gül hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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