Kastamonu'da binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde üç katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenin 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde üç katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenin 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hilmigökcen Caddesi'nde Recep Akarsu'ya ait 3 katlı binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürüde büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Söndürülen yangında evde hasar oluşurken dumandan etkilenen bina sakini Sevcan Gül hastaneye kaldırıldı.
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