Tosya'da 1200 kişi kapasiteli düğün salonunun temeli atıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde belediye tarafından inşa edilecek 1200 kişi kapasiteli düğün salonunun temeli atıldı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yaptığı açıklamada, düğün salonunun Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Galericiler Sitesi'nin bulunduğu alana inşa edildiğini belirtti.

Şehir içi trafik yoğunluğu ve otopark sorununun da önüne geçecek olan projenin kısa sürede yükselerek hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Kavaklıgil, şunları kaydetti: