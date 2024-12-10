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        Kastamonu'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 18:33 Güncelleme: 10.12.2024 - 18:42
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        Kastamonu'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kastamonu-Bozkurt kara yolunun Isırganlık mevkisinde Cemalettin Ç. idaresindeki 37 ACA 536 plakalı otomobil ile Mehmet Emre B'nin kullandığı 61 AR 668 plakalı pikap çarpıştı.

        Kazada otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan Ekrem Güneş (36) yaralandı.

        Ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güneş, hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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