Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'nun doğal güzellikleri gezici ziyaretçi merkeziyle tanıtılacak

        Kastamonu'nun Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinin sahip olduğu doğal güzellikler, kültürel zenginlik ve biyoçeşitliliği içine alan Güney Karadeniz Jeoparkı'nın tanıtımı Gezici Ziyaretçi Tanıtım Merkezi ile yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:47 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'nun doğal güzellikleri gezici ziyaretçi merkeziyle tanıtılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinin sahip olduğu doğal güzellikler, kültürel zenginlik ve biyoçeşitliliği içine alan Güney Karadeniz Jeoparkı'nın tanıtımı Gezici Ziyaretçi Tanıtım Merkezi ile yapılacak.

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamaya göre, Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nı oluşturarak, Ulusal Jeoparklar Ağı'na dahil olmayı hedefleyen kentte, çalışmalar sürüyor. Bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan Gezici Ziyaretçi Tanıtım Merkezi, yeni sezonda faaliyetlerine başlayacak.

        KUZKA'nın, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Kastamonu'da Doğa Turizminin Geliştirilmesi Projesi'ne sağladığı destekle hayata geçirilen yenilikçi tanıtım merkezi, Kastamonu'nun fauna ve florasıyla birlikte jeolojik oluşumlarını tanıtmayı hedefliyor.

        Gezici Ziyaretçi Merkezi, Kastamonu'nun dört bir yanında gerçekleştireceği etkinlikler ve gezici turlarla, doğaseverlere ve bölge halkına kentin doğasını daha yakından tanıma fırsatı sunacak.

        Tanıtım merkezinde, farklı kuş türlerinden, Valla Kanyonu, Horma Kanyonu ve Hacıveli Kayalıkları gibi dikkat çekici jeolojik oluşumlara kadar pek çok bilgi, görseller eşliğinde ziyaretçilere aktarılarak bölgenin biyolojik ve jeolojik çeşitliliği gözler önüne serilecek.

        Jeopark, sadece doğal zenginliklerin korunması ve tanıtılması açısından değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve turistik gelişimi için de büyük bir öneme sahip.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        Eşinden HIV pozitif olduğunu sakladı! İşte istenen ceza!
        Türkiye'de kaç sosyal medya hesabı var?
        Türkiye'de kaç sosyal medya hesabı var?
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Kan donduran cinayet notları!
        Kan donduran cinayet notları!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        'Yılın İkonu' Elton John
        'Yılın İkonu' Elton John
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Bütün bir şehri dans ettiren salgın!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok

        Benzer Haberler

        Tosya'da 80 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı
        Tosya'da 80 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı
        Endonezyalı öğrenciler "Kastamonu Harika Olimpiyatları"nı düzenledi
        Endonezyalı öğrenciler "Kastamonu Harika Olimpiyatları"nı düzenledi
        82 yaşındaki kadın ikinci şiir kitabını çıkardı
        82 yaşındaki kadın ikinci şiir kitabını çıkardı
        Kastamonu'da 13 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 13 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da darp iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı
        Kastamonu'da darp iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı
        Kastamonu'da ilk kadın mitingi kutlamaları kapsamında satranç turnuvası düz...
        Kastamonu'da ilk kadın mitingi kutlamaları kapsamında satranç turnuvası düz...