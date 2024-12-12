Kastamonu'da iki silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.H, A.Y. ve M.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada boş kovanlar ve 30 gram kenevir ele geçirildi.

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