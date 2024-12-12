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        Kastamonu'da iki silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da iki silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 21:01 Güncelleme: 12.12.2024 - 21:01
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        Kastamonu'da iki silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'da iki silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 Aralık'ta Okmeydanı Mezarlığı'nda, 9 Aralık'ta da Cevizli Park'taki silahla yaralama olaylarına karıştıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada boş kovanlar ve 30 gram kenevir ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.H, A.Y. ve M.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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