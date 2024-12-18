Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:Gazi
Hakemler:Ali Şansalan, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Ferhat Çalar
Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Samet Yalçın (Dk. 38 Yusuf Sertkaya), Puscas (Dk. 63 Gökdeniz Bayrakdar), Obekpa, Haqi, Teixeira, Ahmet Aslan, Herelle (Dk. 75 Erkan Değişmez), Ege Bilsel (Dk. 75 Baran Çetin), Enes Öğrüce (Dk. 62 Kenan Özer), Oğulcan Başol.
GMG Kastamonuspor: Bartu Dinç, Ömer Kuşan (Dk. 71 Ersel Aslıyüksek), Alpay Çelebi (Dk. 72 Burak Bilgen), Mustafa Alptekin Çaylı, Mustafa Kapı (Dk. 60 İlyas Kubilay Yavuz), Şener Kaya, Naim Saruhan Dönmez, Kerem Baykuş, Oğuzhan Doğan (Dk. 61 Ali Altınöz), Necati Bilgiç (Dk. 61 Okan Eken), Erkam Reşmen
Goller: Dk. 29 ve 58 Teixeira, Dk. 42, 55 ve 62 Puscas, Dk. 77 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK), Dk. 70 Ömer Kuşan (GMG Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Enes Öğrüce (Sipay Bodrum FK), Dk. 76 Naim Saruhan Dönmez (GMG Kastamonuspor)
KASTAMONU
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