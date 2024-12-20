Kastamonu'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda S.T. ve E.Y.B'nin ikametlerine düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan kit, karbon tozu ve boş alkol şişeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahte içki yapan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.

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