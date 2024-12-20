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        Kastamonu'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:13 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:05
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        Kastamonu'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahte içki yapan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda S.T. ve E.Y.B'nin ikametlerine düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan kit, karbon tozu ve boş alkol şişeleri ele geçirildi.

        Operasyonda S.T. ve E.Y.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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