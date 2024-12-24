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        Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Gümüş'ten Tosya'ya ziyaret

        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Tosya'da okulları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:33 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:46
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        Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Gümüş'ten Tosya'ya ziyaret
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        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Tosya'da okulları ziyaret etti.

        Gümüş, Tosya Fen Lisesi, Tosya Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Tosya Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, yapımı devam eden Tosya Dumlupınar Ortaokulu inşaatında incelemede bulundu.

        Tosya Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen Tutum Yatırım ve Türk Malları Sergisi'ni gezen Gümüş, Türk mallarını tercih etmenin ulusal bir aidiyet duygusu oluşturduğunu söyledi.

        Tutumlu olmanın her şeyden önce kaynakları verimli kullanmayı ve israfı önlemeyi ifade ettiğini anlatan Gümüş, şunları kaydetti:

        "Bu sadece parayı değil, zamanımızı, enerjimizi ve çevremizi de doğru kullanmayı gerektirir. Yatırım yapmak ise geleceğe dönük bugünden sağlam adımlar atmak anlamına gelir. Bu adımlar, yalnızca maddi yatırımlar değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve eğitim alanlarında yapılan yatırımları da kapsar. Türk Malları Haftası, aynı zamanda yerli üretimi desteklemenin, kendi kültürümüzü, değerlerimizi ve sanayimizi büyütmenin sembolüdür. Bir ülkenin güçlü olabilmesi için kendi kaynaklarını kullanarak üretim yapabilmesi gerekir."

        Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Ziyaretlerde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Şeker, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Halil İbrahim Kara ve Hasan Sarıahmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Toğrul, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Özlem Kurnaz ve Yılmaz İpek yer aldı.

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