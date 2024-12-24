Özel çocuklardan Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'a ziyaret

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım ile özel gereksinimli bireyler, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.

Belediye Başkan Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ailelere destek olmaya devam edeceğiz. Engelleri aşmak için en güçlü bağ, sevgidir. Birlikte, dayanışma içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum. En büyük engel sevgisizliktir ve biz sevgiyle tüm engelleri aşabiliriz." dedi.