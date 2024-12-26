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        Kastamonu'da dalgalar sahil şeridinde hasara yol açtı

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dalgalar sahilde hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 18:08 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:08
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        Kastamonu'da dalgalar sahil şeridinde hasara yol açtı
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        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dalgalar sahilde hasara neden oldu.

        Karadeniz sahilindeki ilçede zaman zaman 5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle sahil kenarında yer alan beton duvarlarda hasar meydana geldi.

        Dalgalar, sahil yolu ile kaldırımın da zarar görmesine yol açtı.

        Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, gazetecilere, dalgaların ilçe sahil şeridine ciddi oranda zarar verdiğini söyledi.

        Bölgeye dalgakıran yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşme yaptıklarını belirten Demir, "Sahildeki evlerde kalan vatandaşlar dalgaların çarpması nedeniyle uyku bile uyuyamıyor. Dalganın etkisiyle evler sarsılıyor. Her yıl benzer sorunları yaşıyoruz. Dalgakıranların bir an önce yapılması ve sorunun çözülmesini bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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