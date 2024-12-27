D-100 kara yolu Kastamonu kesiminde tır devrildi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu D-100 kara yolu Samsun istikameti trafiğe kapandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu D-100 kara yolu Samsun istikameti trafiğe kapandı.
Sisin etkili olduğu D-100 kara yolu Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır devrildi.
Kaza nedeniyle kara yolunun Samsun istikameti ulaşıma kapandı.
Bölgede önlem alan güvenlik ve Karayolları ekipleri, sürücüleri tali yollara yönlendiriyor.
Tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Tosya Devlet Hastanesi mevkisinde de bir tırın üst geçide sıkışması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
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