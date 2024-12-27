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        D-100 kara yolu Kastamonu kesiminde tır devrildi

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu D-100 kara yolu Samsun istikameti trafiğe kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 10:04 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:12
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        D-100 kara yolu Kastamonu kesiminde tır devrildi
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu D-100 kara yolu Samsun istikameti trafiğe kapandı.

        Sisin etkili olduğu D-100 kara yolu Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır devrildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunun Samsun istikameti ulaşıma kapandı.

        Bölgede önlem alan güvenlik ve Karayolları ekipleri, sürücüleri tali yollara yönlendiriyor.

        Tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

        Tosya Devlet Hastanesi mevkisinde de bir tırın üst geçide sıkışması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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