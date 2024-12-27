D-100 kara yolu Kastamonu kesiminde tır devrildi

Tosya Devlet Hastanesi mevkisinde de bir tırın üst geçide sıkışması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Sisin etkili olduğu D-100 kara yolu Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır devrildi.

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