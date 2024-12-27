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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

        Kastamonu merkez ve kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 15:30 Güncelleme: 27.12.2024 - 15:30
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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
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        Kastamonu merkez ve kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Öğleden sonra başlayan kar yağışı kent merkezi ile Ilgaz Dağı ve kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

        Kar yağışının ardından Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.

        Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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