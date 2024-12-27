Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Öğleden sonra başlayan kar yağışı kent merkezi ile Ilgaz Dağı ve kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Kastamonu merkez ve kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

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