İhsangazi'nin kurucu belediye başkanı anıldı
İhsangazi'nin kurucu Belediye Başkanı Numan Omuzluoğlu ölüm yıldönümünde İhsangazi ekşili pilav dağıtıldı.
İhsangazi'nin kurucu Belediye Başkanı Numan Omuzluoğlu ölüm yıldönümünde İhsangazi ekşili pilav dağıtıldı.
İhsangazi Belediyesi tarafından Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası halka ekşili pilav ikram edildi.
Belediye Başkanı Hayati Sağlık, "Kurucu Belediye Başkanımız merhum Numan Omuzluoğlu'nun ölüm yıldönümü dolayısıyla kabir ziyareti gerçekleştirdik. Camide dua okuttuk. Belediye Başkanlığımızca hazırladığımız coğrafi işaretli ekşili pilavımızı ruhuna itafen halkımıza dağıtıyoruz. Allah kabul etsin." dedi.
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