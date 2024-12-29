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        Pompeiopolis Antik Kenti'nde tiyatro ve odeonda yürütülen kazılar tamamlandı

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde tiyatro ve odeonda (konser salonu) yürütülen kazı çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:17 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:17
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        Pompeiopolis Antik Kenti'nde tiyatro ve odeonda yürütülen kazılar tamamlandı
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde tiyatro ve odeonda (konser salonu) yürütülen kazı çalışmaları tamamlandı.

        Zımbıllı Tepe mevkisindeki tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'te 2006'da başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.

        Kazı çalışmasına 2012 yılında başlanan tiyatro ile bu yıl başlanan bitişiğindeki odeon olarak adlandırılan bölümde yapılan çalışma tamamlandı.

        Mevlüt Eliüşük, AA muhabirine, Pompeiopolis'te 2024 yılı kazılarının kamusal yapılarla devam ettiğini söyledi.

        İlk kez 2012 yılında tiyatro kazılarına başlandığını belirten Eliüşük, "2016'ya kadar devam etmiş bu kazılar. 2017 ve 2018'de iki sezon daha kazılar tiyatroda yapılmış. Daha sonra herhangi bir arkeolojik kazı çalışması gerçekleştirilmemiş." dedi.

        Kazı başkanlığını 2022'de devraldıktan sonra tiyatronun restorasyon projelerini hazırladıklarını anlatan Eliüşük, "2023'te bu çalışmaları gerçekleştirmek adına kazıları tamamlamayı hedefledik ama yapının büyüklüğü göz önüne alındığında bunu bitirmek zordu. 2024 yılında özellikle Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığının 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamına Pompeiopolis'in dahil edilmesi, elimizi çok güçlendirdi ve tiyatronun kazılarını bitirdik." ifadelerini kullandı.

        Geleceğe Miras Projesi kapsamında gelen ödeneğin önemine değinen Eliüşük, "Bize gerçekten tam zamanında yetişmesiyle tiyatronun yanında yer alan odeonumuz var. Odeon çok önemli. Bölgede hem tiyatro hem odeonun olduğunu bir antik kent yok hatta şu anda mevcut tespit edilmiş, tiyatrosu olan bir antik kent de yok. Bu bağlamda önemli." diye konuştu.

        Odeonda yaklaşık 3 aylık çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Eliüşük, şöyle devam etti:

        "Hem tiyatro hem odeon için rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin ilk adımını attık. Belgeleme çalışmasına başladık. Tüm buluntuların belgelemeleri, üç boyutlu tarayıcıyla gerçekleştirildi. Mimari ekibimiz hemen bunların çizimlerini gerçekleştirilecek ve hızlı şekilde 2025 Mart ya da Nisan ayında Koruma Kuruluna sunacağız. Hemen devamında 2025 yılında bu yapıların restorasyon projeleri bağlamında uygulamalarına geçmeyi hedefliyoruz."

        Eliüşük, odeonda bir süre önce buldukları 2 Afrodit heykelinin kendileri için sürpriz olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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