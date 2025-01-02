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        Kastamonu'da kaçak av yapan 102 kişiye 1 milyon 106 bin 756 lira ceza uygulandı

        Kastamonu'da 2024 yılında kaçak av yaptığı tespit edilen 102 kişiye 1 milyon 106 bin 756 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:22 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:22
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        Kastamonu'da kaçak av yapan 102 kişiye 1 milyon 106 bin 756 lira ceza uygulandı
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        Kastamonu'da 2024 yılında kaçak av yaptığı tespit edilen 102 kişiye 1 milyon 106 bin 756 lira para cezası uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, "Av Koruma ve Kontrol" faaliyetleri kapsamında 2024 yılında 2 bin 196 avcıyı denetledi.

        Yapılan denetimlerde Kara Avcılığı Kanunu ve Merkezi Av Komisyonu kararlarına muhalefet ettikleri tespit edilen 102 kişiye, 625 bin 413 lira idari para yaptırımı ve 481 bin 343 lira tazminat olmak üzere toplamda 1 milyon 106 bin 756 lira para cezası uygulandı.

        Ayrıca, avda kullanılan 25 tüfek, 11 projektör, 4 ses cihazı, 5 teyp, 6 akü, 2 ağ-tırıvırı ve avda kullanılan 5 araca mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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