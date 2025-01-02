Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Taşköprü'de Regaip Kandili'nde geleneksel helva ikramı yapıldı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Regaip Kandili dolayısıyla mahalle sakinleri tarafından geleneksel hale getirilen helva yapımı ve dağıtımı bu yıl da gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:48 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşköprü'de Regaip Kandili'nde geleneksel helva ikramı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Regaip Kandili dolayısıyla mahalle sakinleri tarafından geleneksel hale getirilen helva yapımı ve dağıtımı bu yıl da gerçekleşti.

        Ethem, Gökırmak ve Ağcıkişi mahallelerinde düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol vatandaşlarla bir araya geldi.

        Başkan Arslan, konuşmasında helva yapan mahalle sakinlerinin kandilini tebrik ederek, "Bu anlamlı geleneği yaşatan hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu mübarek gecenin, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin kandilini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da kaçak av yapan 102 kişiye 1 milyon 106 bin 756 lira ceza uygul...
        Kastamonu'da kaçak av yapan 102 kişiye 1 milyon 106 bin 756 lira ceza uygul...
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        İhsangazi Belediyesi 2025 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi
        İhsangazi Belediyesi 2025 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi
        Milli kick boksçu Şevket Arslan, kariyerinde eksik olan altın madalyaya ula...
        Milli kick boksçu Şevket Arslan, kariyerinde eksik olan altın madalyaya ula...
        Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı
        Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı
        Kastamonu'da yangın çıkan evin sahibi yaralandı
        Kastamonu'da yangın çıkan evin sahibi yaralandı