Taşköprü'de Regaip Kandili'nde geleneksel helva ikramı yapıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Regaip Kandili dolayısıyla mahalle sakinleri tarafından geleneksel hale getirilen helva yapımı ve dağıtımı bu yıl da gerçekleşti.

Ethem, Gökırmak ve Ağcıkişi mahallelerinde düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Arslan, konuşmasında helva yapan mahalle sakinlerinin kandilini tebrik ederek, "Bu anlamlı geleneği yaşatan hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu mübarek gecenin, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin kandilini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.