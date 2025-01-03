Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Küre ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Akın K. yönetimindeki 09 ABM 709 plakalı otomobil, Küre ilçesi yakınlarında, Necdet K. (31) idaresindeki 41 AJY 905 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Emine K, Mehmet Poyraz K, Yağız Efe K. ve Yiğit Efe K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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