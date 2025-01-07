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        Taşköprü sarımsağı için soğuk havaya rağmen pazar kurulmaya devam ediyor

        Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağı için kurulan pazar, soğuk ve sisli havaya rağmen devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:26 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:11
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        Taşköprü sarımsağı için soğuk havaya rağmen pazar kurulmaya devam ediyor
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        Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağı için kurulan pazar, soğuk ve sisli havaya rağmen devam ediyor.

        İlçe merkezinde her salı kurulan sarımsak pazarında çiftçiler, sabahın erken saatlerinde getirdikleri sarımsaklarını satışa çıkarıyor. Üreticiler, zorlu hava koşullarına rağmen, pazara gelmeye devam ediyor.

        Taşköprü Sarımsak ve Kendir Kooperatifi Başkanı Hamit Elmacı, AA muhabirine, Taşköprü sarımsağının hem bölge hem de Türkiye için önemli bir tarımsal değer olduğunu söyledi.

        Sarımsak üretiminin bölge açısından öneminden bahseden Elmacı, "Soğuk havaya rağmen Taşköprü sarımsak pazarında, çiftçilerimiz sarımsaklarını satışa sunarak, buradaki sıcaklığı soğuk havaya rağmen Türkiye'ye hissettiriyor. Taşköprü sarımsağı, ata tohumumuz olarak bizim için çok değerli. Bu yılki dikim oranını artırmayı planlıyoruz. Fiyatlarımız boyutuna göre 80 ile 240 lira arasında değişiyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen alıcılar ihtiyaç duydukları miktarda sarımsağı burada bulabiliyor." ifadelerini kullandı.

        Pazardaki fiyatlar ise sarımsağın boyutuna göre değişiyor. Küçük boy sarımsak 80-100 lira, orta boy 140-150 lira, büyük boy 180-200 lira, duble boy sarımsak ise 200-240 liradan alıcı buluyor.

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        Galeri
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