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        Kastamonu'da "Mutlu Çarşamba" projesi başladı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde özel bireylerin spor aktiviteleriyle keyifli vakit geçirmeleri amacıyla "Mutlu Çarşamba" projesi başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:29 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:29
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        Kastamonu'da "Mutlu Çarşamba" projesi başladı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde özel bireylerin spor aktiviteleriyle keyifli vakit geçirmeleri amacıyla "Mutlu Çarşamba" projesi başlatıldı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa hayata geçirdiği proje kapsamında her çarşamba günü, öğretmenlerin rehberliğinde özel çocuklar için eğlenceli spor etkinlikleri düzenlenecek.

        Taşköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen açılış programında konuşan Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, projeyle özel bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

        Projenin önemine dikkati çeken Demirdağ, "Özel çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de sporla buluşmasını sağlayan bu proje, bizler için çok kıymetli. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Programa, Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Dana, Kaymakam Refiki Ahmet Tayyip Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Korkmaz ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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