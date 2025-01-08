Kastamonu'da "Mutlu Çarşamba" projesi başladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde özel bireylerin spor aktiviteleriyle keyifli vakit geçirmeleri amacıyla "Mutlu Çarşamba" projesi başlatıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa hayata geçirdiği proje kapsamında her çarşamba günü, öğretmenlerin rehberliğinde özel çocuklar için eğlenceli spor etkinlikleri düzenlenecek.

Taşköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen açılış programında konuşan Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, projeyle özel bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımını artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Projenin önemine dikkati çeken Demirdağ, "Özel çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de sporla buluşmasını sağlayan bu proje, bizler için çok kıymetli. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.