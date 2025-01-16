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        Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

        Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:13 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:13
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        Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
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        Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.

        Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı sürüyor.

        Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yoğunlaşan yağış sonucu kar kalınlığı 30 santimetreye kadar yükseldi.

        Karla birlikte bölgede sis de etkisini gösteriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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