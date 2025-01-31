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        Kastamonu'da 10 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 13:38 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:38
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        Kastamonu'da 10 firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "göçmen kaçakçılığı", "basit yaralama", "kullanmak için madde satın alma" gibi suçlardan 9 ay ila 4 yıl 2 ay arasında hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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