Kastamonu'da eşini öldüren polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan Ender T. ile müşteki yakınları ve avukatlar katıldı.

Ender T, savunmasında, eşi Burçin Sevgi T. ile daha önce de sorunlar yaşadığını, onu affettiğini söyledi.

Affettiği için pişman olduğunu anlatan Ender T, "Keşke daha önce affetmeseydim, o gün bitirseydim. Olay buraya kadar gelmezdi. Kadın katili olarak canavarca gösterilmek istemiyorum. Polis olarak tanımadığım birçok insanı kurtardım. Neden bu hale geldim, bunun da düşünülmesini istiyorum. Üzerime iftira atılıyor. Bundan sonraki mahkemelere SEGBİS ile katılmak istiyorum. Hep suçlu benmişim gibi beni suçladılar. " dedi.

Tanık Ö.M.F. ise Burçin Sevgi T. ile 2 aylık ilişkisinin olduğunu öne sürerek, "Evli olduğunu bilmiyordum. Eski eşinin polis olduğunu, boşandığını biliyordum. Olay günü görüntülü konuşurken Burçin, 'Beni kurtar', daha sonra 'Vuruldum' dedi. Son arama görüntülüydü. Yanında çocuk vardı. Vurulurken görmedim, silah sesi duydum. 'Burçin oradan kaçın' dedim." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine sanık Ender T, şunları söyledi:

"Bu adam, "(Evli olduğunu bilmiyordum) diyor. Kapının önünde tabela var, eşimle benim ismimizin yazılı olduğu. Benim öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Burçin'e 'Kim bu?' dedim. 'Tanımıyorum' dedi. Burçin'e üç kez hat aldık. Benim akrabalarımda bile numarası yoktu. Aramayı görünce Ö.M.F'yi sesli aradım. Şahıs benim sesimi kadın sesi sandı. Daha sonra görüntülü görüşmeye başladık. Bana yaptığı her şeyi anlattı." diye konuştu.

Diğer tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, Ender T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kastamonu'da geçen yıl 15 Ekim'de Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ender T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde tartışma çıkmış, Ender T. beylik tabancasıyla ateş ederek eşini öldürmüştü.