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        Kastamonu'da seyir halindeki kum yüklü kamyon yandı

        Kastamonu'da seyir halindeki kum yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 21:39 Güncelleme: 31.01.2025 - 21:45
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        Kastamonu'da seyir halindeki kum yüklü kamyon yandı
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        Kastamonu'da seyir halindeki kum yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

        R.E. idaresindeki 29 AAJ 59 plakalı kum yüklü kamyon, Kastamonu-İnebolu kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.

        Sürücü kamyonu yol kenarına çekerek, 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını söndürdü.

        Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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