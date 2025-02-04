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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:27 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:39
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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