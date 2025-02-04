Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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