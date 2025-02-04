Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yaptı.

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