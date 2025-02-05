Kastamonu'da devrilen tarım aracının altında kalan kişi öldü
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Pehlivanoğlu'nun (73) kullandığı tarım aracı Kulfallar köyü Obruk mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Aracın altında kalan Pehlivanoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Pehlivanoğlu'nun cenazesi Çatalzeytin Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.