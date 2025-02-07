İhsangazi ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçe merkezi ve Kastamonu-İhsangazi kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı yolda ekipler, sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarı yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.