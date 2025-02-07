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        Kastamonu'da 16 milyon 631 bin liralık 3 proje hayata geçiriliyor

        Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen 16 milyon 631 bin lira bütçeli üç projenin sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 20:29 Güncelleme: 07.02.2025 - 20:46
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        Kastamonu'da 16 milyon 631 bin liralık 3 proje hayata geçiriliyor
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        Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen 16 milyon 631 bin lira bütçeli üç projenin sözleşmesi imzalandı.

        Kastamonu Valiliğinde düzenlenen "Kastamonu Kültürel Mirası Gelecekle Buluşarak İstihdam Sağlıyor", "Mesleki Eğitim Atölyeleri ile İstihdam Yolculuğu" ve "Süt Toplama Merkezi Kapasite Artırımı ve Kaliteli Kaba Yem Muhafazası" projelerinin imza törenine Vali Meftun Dallı, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ebubekir Yiğit ile proje paydaşları katıldı.

        Kastamonu'da SOGEP kapsamında hayata geçirilecek projelerin bölge açısından önemine değinen Dallı, projelerin olumlu gelişmelere vesile olacağına inandığını söyledi.

        Genç de sözleşmeleri imzalanan projelere ilişkin bilgi vererek, 16 milyon 631 bin liralık yatırımla üç büyük projenin hayata geçirileceğini dile getirdi.

        SOGEP'in toplumun ve dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmasını amaçlayan bir program olduğuna işaret eden Genç, "Bu projelerden ilki Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 'Mesleki Eğitim Atölyeleri ile İstihdam Yolculuğu' projesidir. Bu projemizde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ahşap atölyesi kurularak kadınlara ve gençlere istihdama yönelik mesleki eğitimler verilecek, ürettikleri ürünler sayesinde ekonomik gelir elde etmeleri sağlanacak." dedi.

        Kastamonu İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile hazırlanan "Süt Toplama Merkezi Kapasite Artırımı ve Kaliteli Kaba Yem Muhafazası" projesinin ise daha önce uygulanan projenin devamı niteliğinde olduğunu belirten Genç, süt toplama ağının genişletilmesini ve yetiştiricilerin kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasına yönelik silajlık yerlerin kapasitesinin genişletilmesini hedeflediklerini anlattı.

        "Kastamonu Kültürel Mirası Gelecekle Buluşarak İstihdam Sağlıyor" projesinin de geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesi amacıyla uygulanan "SOGEP Anadoludakiler" kapsamında destekleneceğini aktaran Genç, "Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Kastamonu'nun coğrafi işaretli kültürel değerleri olan Kastamonu taş baskı dokuması, Kastamonu çarşaf bağı ve Kastamonu örme fanilası üretimine yönelik el sanatları atölyelerinin kurulması planlanıyor." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından projelerin protokolü, taraflar arasında imzalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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