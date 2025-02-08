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        Köyde yaşayan 65 yaşındaki çiftin kar keyfi

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da etkili olan kar yağışının ardından poşetlerle kayarak beyaz örtünün tadını çıkaran İsa ve Fatma Tığlı çifti, çocukluklarındaki gibi eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:28
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        Köyde yaşayan 65 yaşındaki çiftin kar keyfi
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da etkili olan kar yağışının ardından poşetlerle kayarak beyaz örtünün tadını çıkaran İsa ve Fatma Tığlı çifti, çocukluklarındaki gibi eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.

        Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçelerin yüksek kesimlerinde 3 gündür etkili olan yağışın ardından bölgede kar kalınlığı 70 santimetreye kadar çıktı.

        Çatalzeytin ilçesine bağlı Yukarısökü köyü Tarakçılar Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki İsa ve Fatma Tığlı çifti, çocukluk anılarını tazelemek için poşetlerle mahalle arasında kaymaya başladı.

        Bazen ayrı ayrı, bazen de birlikte kayan çift, kar üzerinde yuvarlanıp kışın tadını çıkarıyor.

        Çiftin bu hallerini gören bazı mahalle sakinleri de zaman zaman mutluluklarına ortak oluyor.

        İsa Tığlı, AA muhabirine, uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra 5 yıl önce emekli olarak eşiyle köyüne yerleştiklerini söyledi.

        Memleketini çok sevdiğini dile getiren Tığlı, "Bu sene kar biraz geç yağdı. Biz de karı özlemiştik, kaymaya başladık. Karı, kar yağışını çok seviyoruz. Gece gündüz burada kayıyoruz. Kar üzerinde önce poşetlerle yol açıyoruz, daha sonra bu yolda eşimle kayıyoruz." dedi.

        - "Çocukluk günlerimizi hatırladık"

        Fatma Tığlı ise uzun süredir kar yağışını beklediklerinden bahsetti.

        Çocukluğundan beri karda kaymayı çok sevdiğini vurgulayan Tığlı, "Kar yağdı, bunu bekliyorduk. Çok şükür, buna da kavuşturdu Rabb'im bizi. Baktık sabah kar yağıyor. Eşime, 'Hadi gidelim kızakla kayalım.' dedim, o da beni kırmadı. Poşetlerimizi aldık, kaydık. Çocukluk günlerimizi hatırladık. Her kar yağdığında o günleri hatırlarız. Bu sene de kaydık ve çok eğlendik." diye konuştu.

        Kartopu da oynadıklarını dile getiren Tığlı, "Köyümüzün tadını çıkarıyoruz. Kalp hastasıyım ama karda kaymak, yürümek, köyüm bana iyi geliyor." ifadesini kullandı.

        Komşuları Recep Sedat Tığlı da kışın tadını çıkarmak için kısa süreliğine İstanbul'dan geldiğine işaret ederek, çifti görünce kendisinin de karda kaydığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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