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        Cide'de kurum müdürleri Karayolları Şefi Engin'i ziyaret etti

        Kastamou'nun Cide ilçesinde Özel İdare Müdürü İlyas Albaş ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Veysel Gezergün, Cide Karayolları Şefi Ergin Engin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:36 Güncelleme: 10.02.2025 - 17:19
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        Cide'de kurum müdürleri Karayolları Şefi Engin'i ziyaret etti
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        Kastamou'nun Cide ilçesinde Özel İdare Müdürü İlyas Albaş ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Veysel Gezergün, Cide Karayolları Şefi Ergin Engin'i ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında, ilçedeki altyapı projeleri, gençlik ve spor faaliyetleri, kara yolları ile ilgili ihtiyaçlar ve gelecekteki çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

        İlyas Albaş, ilçenin gelişimi için yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirterek, Gezergün ve Engin ile iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Gezergün ise gençlerin daha iyi imkanlara sahip olması için gerekli projelerin üzerine eğildiklerini söyledi.

        Ergin Engin de ilçedeki ulaşım ve altyapı sorunları için çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyeceklerini belirtti.

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