Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 272 köye ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 21, ilçelerden Araç'ta 5, Cide ve Bozkurt'ta 8'er, Çatalzeytin'de 9, Hanönü'de 3, İnebolu'da 18, Küre'de 20 ve Taşköprü'de 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu Valiliğinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle kapanan 272 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

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