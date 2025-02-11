Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da fiyat etiketi ve haksız fiyat denetimleri yapıldı

        Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması ve korunması amacıyla fiyat etiketi ve haksız fiyat denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:50 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da fiyat etiketi ve haksız fiyat denetimleri yapıldı
        ABONE OL

        Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması ve korunması amacıyla fiyat etiketi ve haksız fiyat denetimlerini sürdürüyor.

        Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Müdürlüğün son bir hafta içerisinde 2 bin 950 ürünün haksız fiyat uygulamaları açısından detaylı bir şekilde incelendiği kaydedildi.

        İki farklı firmanın fiyat artışına yönelik savunmalarının istediği aktarılan açıklamada kafe ve restoranların da fiyat listeleri bakımından denetlendiği vurgulandı.

        Açıklamada, "Tüketicilerimizin yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğümüzün denetimleri yoğun bir şekilde devam edecek. Değerli hemşehrilerimiz, karşılaştıkları haksız fiyat uygulamaları ya da etiket ihlalleri ile ilgili şikayetlerini Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla Bakanlığa bildirebilirler." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Kaşıntıya karşı koymak neden bu kadar zor?
        Kaşıntıya karşı koymak neden bu kadar zor?
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular

        Benzer Haberler

        Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 272 köye ulaşım sağlanamıyor
        Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 272 köye ulaşım sağlanamıyor
        Kastamonu'da heyelan; iki ilçe arasındaki sahil yolu ulaşıma kapandı
        Kastamonu'da heyelan; iki ilçe arasındaki sahil yolu ulaşıma kapandı
        Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
        Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
        Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan köy yolu sayısı 101'e yüksel...
        Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan köy yolu sayısı 101'e yüksel...
        Kastamonu'da karda yürüyen 2 karaca dronla görüntülendi
        Kastamonu'da karda yürüyen 2 karaca dronla görüntülendi
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı