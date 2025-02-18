Kastamonu'da rahatsızlanan 22 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı
Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 22 öğrenci tedavi altına alındı.
Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 22 öğrenci tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde eğitim gören 22 öğrenci öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı.
Öğrenciler aileleri tarafından ve kendi imkanlarıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan 22 öğrenciden 9'u taburcu edildi, 13 öğrencinin tedavisi sürüyor.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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