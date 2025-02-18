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        Kastamonu'da rahatsızlanan 22 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

        Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 22 öğrenci tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 20:22 Güncelleme: 18.02.2025 - 20:34
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        Kastamonu'da rahatsızlanan 22 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı
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        Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 22 öğrenci tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde eğitim gören 22 öğrenci öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı.

        Öğrenciler aileleri tarafından ve kendi imkanlarıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan 22 öğrenciden 9'u taburcu edildi, 13 öğrencinin tedavisi sürüyor.

        Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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