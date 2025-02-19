Kastamonu'nun 4 ilçesinde daha eğitime ara verildi

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede taşımalı, bir ilçede ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Daday ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Küre, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kastamonu Valiliği tarafından kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.