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        Kastamonu'nun 4 ilçesinde daha eğitime ara verildi

        Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede taşımalı, bir ilçede ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 01:05 Güncelleme: 19.02.2025 - 01:05
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        Kastamonu'nun 4 ilçesinde daha eğitime ara verildi
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        Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede taşımalı, bir ilçede ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildi.

        Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

        Olumsuz hava şartları nedeniyle Daday ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Küre, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Kastamonu Valiliği tarafından kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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