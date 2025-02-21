Kastamonu'da yoğun kar nedeniyle bazı yollar tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bu güzergahlar geçici olarak tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı.

Kar ve tipi, Kastamonu-İnebolu, Cide-İnebolu, Devrekani-Çatalzeytin ve Devrekani-Bozkurt kara yollarında ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kastamonu'da yoğun kar nedeniyle bazı kara yolu güzergahlarında tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.