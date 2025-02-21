Kastamonu'da yoğun kar nedeniyle bazı yollar tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı
Kastamonu'da yoğun kar nedeniyle bazı kara yolu güzergahlarında tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.
Kastamonu'da yoğun kar nedeniyle bazı kara yolu güzergahlarında tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.
Kar ve tipi, Kastamonu-İnebolu, Cide-İnebolu, Devrekani-Çatalzeytin ve Devrekani-Bozkurt kara yollarında ulaşımda aksamalara yol açtı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bu güzergahlar geçici olarak tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı.
Karayolları ekipleri, kara yolu güzergahlarını açık tutmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
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