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        Kastamonu'da yoğun kar nedeniyle bazı yollar tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı

        Kastamonu'da yoğun kar nedeniyle bazı kara yolu güzergahlarında tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 22:43 Güncelleme: 21.02.2025 - 22:43
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        Kastamonu'da yoğun kar nedeniyle bazı yollar tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı
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        Kastamonu'da yoğun kar nedeniyle bazı kara yolu güzergahlarında tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.

        Kar ve tipi, Kastamonu-İnebolu, Cide-İnebolu, Devrekani-Çatalzeytin ve Devrekani-Bozkurt kara yollarında ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle bu güzergahlar geçici olarak tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı.

        Karayolları ekipleri, kara yolu güzergahlarını açık tutmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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