Kastamonu'da "Kelepçe" isimli tiyatro oyunu sahnelendi

Kastamonu'da geçen yıl şehit edilen narkotik polisi Ahmet Şahan'ın senaryosunun yazılmasına katkı sağladığı "Kelepçe" isimli tiyatro oyunu, ilk kez sahnelendi.

Kastamonu Görme Engelliler Derneği ve Kastamonu Üniversitesi Tiyatro Topluluğunun destekleriyle hazırlanan oyun, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde emniyet mensupları için sahneye konuldu.

Çocukları uyuşturucuya bulaşan iki ailenin hikayesinin anlatıldığı oyunda, üniversite öğrencileri ve görme engelliler rol aldı.

Etkinliğin sonunda oyuncular, şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın fotoğrafları ile seyirciyi selamladı.

Sahneye davet edilen şehit polis memurunun eşi Müjgan Şahan, gözyaşları içerisinde yaptığı konuşmada, "Eskiden eşimle çok gurur duyuyordum, şimdi kat ve kat daha çok gurur duyuyorum. Ben onun işine, vatanına, milletine, bayrağına ne kadar gönülden bağlı olduğunu biliyorum." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ve Emniyet Müdürü Kayhan Ay, oyunun sonunda selamlama konuşması yaptı.

Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu, gazetecilere, böyle bir oyunu sahnelemekten onurlu ve gururlu olduklarını belirterek, oyunda yer alan üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

Oyunun senaryosunu yazan görme engelli Necati Korkmazer ise ilgiden çok memnun olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gerçekten beğendiler mi yoksa tevazu mu gösterdiler bilmiyorum ama çok mutlu ve gururluyuz. Biz görme engelliyiz lakin tek sıkıntı çekenin biz olmadığını biliyoruz. Sıkıntı çekenleri göremeyecek kadar görme engelli değiliz. Çocuğumuz var. Onları da etkileyebilecek tehlikeler var. Benim gücüm bunu bu şekilde anlatmaya yetti. Salon 250 kişiydi. 1 kişiyi dahi düşündürebileceksek ne mutlu bize."