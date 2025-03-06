Kastamonu Üniversitesi'nde "Uzmanından ilham al" programı gerçekleştirildi

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesinde Gençlik Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ÜNİDES projesi kapsamında "Uzmanından ilham al" programı gerçekleştirildi.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 3. sınıf öğrencisi Arzu Gökçe, fakültelerine mesleğinde uzman kişileri getirebilmek için proje hazırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programına (ÜNİDES) başvuran Gökçe'nin projesi kabul edildi.

Kastamonu Gençlik Merkezi ile birlikte yürütülen proje kapsamında, üniversite öğrencilerinin mesleğinde uzman kişiler aracılığıyla yaratıcılığının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Fakültenin Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Arzu Gökçe, gazetecilik, radyo televizyon ve sinema ile halkla ilişkileri kapsayan bir proje yapmak için yola çıktığını belirtti.

Projeye "Uzmanından ilham al" ismini verdiklerini anlatan Gökçe, "Uzman kişileri okuluma getirmek gerekiyor' diye düşündüm. Hem fotoğrafçı hem yönetmen olarak iki değerli hocamızı okulumuza davet ettim. Onlarda projemize destek verdiler. Çok mutluyum. İletişim Fakültesi öğrencileri olarak sahada uygulamalı bir ders görüyormuş gibi hepimizin faydalanması bana mutluluk veriyor." dedi.

Yazar yönetmen Baturhan Bilgin ise Kastamonu'da öğrencilerle buluşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Öğrencilere film yapım süreçlerini anlatacağını ifade eden Bilgin, "Öğrencilerle etkileşim yapıp film çekerken neler yaşıyoruz, zorluklarını kolaylıklarını ve pratiklerini anlatacağız. Piyasanın içerisinde olduğunuzda asistanlığını yapabileceğiniz çok fazla alan oluyor. Ama Anadolu şehirlerinde bu biraz daha zor olabiliyor. İstanbul'a yakın olmamasından ötürü uygulama alanında kendi alan ve olanaklarıyla bir şey üretmeye çalışıyor öğrenciler. Okuldan çıktıklarında pratik yaşamla ilgili neler görecekler, bunları anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Programın yarın ki bölümüne de fotoğraf sanatçısı Sadık Üçok katılacak.