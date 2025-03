Kastamonulu esnaf yöre kadınının kardan heykelini yaptı

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir esnaf, kardan yöresel kıyafetli kadınları temsil eden heykel yaptı.

İlçede yaptığı kardan heykellerle tanınan esnaf Tacettin Kömür, bu yıl kar yağışının ardından Şehitler Gaziler Parkı'nda Azdavay'da kadınlarca 600 yıldır giyilen, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 yılında coğrafi işaretle tescillenen yöresel kıyafetleri taşıyan bir kadını tasvir ettiği çalışma yaptı.

Şapka, yazma, entari, yelek, kuşak, önlük ve şalvardan oluşan kıyafeti bölgede hala yoğun şekilde kullanan kadınlar, kardan heykeli görünce şaşkınlık yaşadı.

Heykeli çok beğenen kadınlar fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Parkta Kömür'ün yaptığı kardan erkek heykeli de bulunuyor.

Kömür, AA muhabirine, uzun yıllardır kardan heykeller yaptığını söyledi.

Her kar yağdığında içini bir heyecanın kapladığını dile getiren Kömür, "Her kar yağdığında çocuklar olsun, diğer esnaf arkadaşlar olsun, 'Bu sene ne yapacaksın?' diye merak edip soruyorlar. Biz de her seferinde değişik şeyler yapıyoruz. Çocukluğumuzu yeniden yaşamak için yapıyorum. Millet resim çektiriyor. Onların mutlu olması hoşuma gidiyor. Her sene kar yağınca gelip bakıyorlar telefon açıp soruyorlar, fotoğraf istiyorlar. Halk alıştı her sene farklı şeyler istiyorlar." dedi.

Her yıl kardan farklı heykeller yaptığını ifade eden Kömür, "Daha önce Şehit Şerife Bacı, Atatürk ve Nasrettin Hoca heykelleri yaptım. Aslan heykeli yaptım. Bu sene de Azdavay'ın 600 yıllık yöresel kadın kıyafetlerini yapmaya çalıştım. Görenler teşekkür ediyor, hayranlıkla bakıyor, fotoğraf çektiriyorlar. Her sene ilçe merkezindeki Şehitler Gaziler Parkı'nda yapıyorum. Burası ticarethaneme yakın." ifadelerini kullandı.

- "Ben de gelip yöresel kıyafetlerimle fotoğraf çektirmek istedim"

İlçe sakinlerinden Aylin Cebeci ise parkın kenarından geçerken kardan heykeli fark ettiğini belirterek, şunları dile getirdi: