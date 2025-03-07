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        Cide'de ramazan ayı vaaz ve irşat programları devam ediyor

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde ramazan ayı boyunca vaaz ve irşat programları devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:10
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        Cide'de ramazan ayı vaaz ve irşat programları devam ediyor
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde ramazan ayı boyunca vaaz ve irşat programları devam edecek.

        Program kapsamında İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, Bağyurdu Mahallesi'ndeki Öksüzlü Camiinde cemaatle bir araya geldi.

        Müftü Eravcı, konuşmasında, ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak için cemaatle bir araya geldiklerini söyledi.

        Konuşmasında ramazan ayının önemi, orucun fazileti ve Kur'an-ı Kerim'in mesajları üzerine bir vaaz veren Eravcı, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmesi gerektiğini vurguladı.

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