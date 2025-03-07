Cide'de ramazan ayı vaaz ve irşat programları devam ediyor

Konuşmasında ramazan ayının önemi, orucun fazileti ve Kur'an-ı Kerim'in mesajları üzerine bir vaaz veren Eravcı, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmesi gerektiğini vurguladı.

Müftü Eravcı, konuşmasında, ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak için cemaatle bir araya geldiklerini söyledi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ramazan ayı boyunca vaaz ve irşat programları devam edecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.