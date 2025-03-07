Cide'de ramazan ayı vaaz ve irşat programları devam ediyor
Kastamonu'nun Cide ilçesinde ramazan ayı boyunca vaaz ve irşat programları devam edecek.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde ramazan ayı boyunca vaaz ve irşat programları devam edecek.
Program kapsamında İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, Bağyurdu Mahallesi'ndeki Öksüzlü Camiinde cemaatle bir araya geldi.
Müftü Eravcı, konuşmasında, ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak için cemaatle bir araya geldiklerini söyledi.
Konuşmasında ramazan ayının önemi, orucun fazileti ve Kur'an-ı Kerim'in mesajları üzerine bir vaaz veren Eravcı, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmesi gerektiğini vurguladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.