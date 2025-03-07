Cide Belediyesi'nden market ve fırınlara denetim

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların ramazan ayında sağlıklı ve hijyenik ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Fırın ve unlu mamul satan yerlerin denetimlerinde gramaj, hijyen, ruhsat ve genel şartlara uygunluğu kontrol edildi.

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, marketlerin fiyat etiketleri hijyen koşulları ve genel şartlara uygunluğu incelendi.

Cide Belediyesi tarafından ilçedeki market ve fırınlar denetlendi.

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