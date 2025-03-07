Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.
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