Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İkamette yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

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