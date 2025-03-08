Taşköprü'de ramazan etkinliği düzenlendi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ramazan etkinliği düzenlendi.

Taşköprü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde ramazanın ruhu yaşatılmaya çalışılırken, çocuklar için eğlenceli bir akşam oldu.

Animasyon gösterileri, oyun grupları, yüz boyama etkinlikleri ve ikramlarla zenginleşen program, özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, konuşmasında ramazan ayı boyunca her cuma akşamı etkinliklerin gerçekleştirileceğini söyledi.

Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşamak istediklerini dile getiren Arslan, "Taşköprü Belediye Başkanlığı olarak düzenlediğimiz Ramazan Etkinlikleri kapsamında bu akşam, miniklerimizin mutluluk dolu anlarına şahitlik ettik. 'Nerede o eski Ramazanlar?' derken, iftar sonrası meydanları dolduran çocuk sesleriyle geçmişe güzel bir yolculuk yaptık. Birbirinden eğlenceli gösteriler, oyun grupları ve elbette patlamış mısır ile pamuk şeker ikramlarımızla unutulmaz bir gece yaşadık." dedi.