Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Taşköprü'de ramazan etkinliği düzenlendi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ramazan etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşköprü'de ramazan etkinliği düzenlendi
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ramazan etkinliği düzenlendi.

        Taşköprü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde ramazanın ruhu yaşatılmaya çalışılırken, çocuklar için eğlenceli bir akşam oldu.

        Animasyon gösterileri, oyun grupları, yüz boyama etkinlikleri ve ikramlarla zenginleşen program, özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü.

        Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, konuşmasında ramazan ayı boyunca her cuma akşamı etkinliklerin gerçekleştirileceğini söyledi.

        Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşamak istediklerini dile getiren Arslan, "Taşköprü Belediye Başkanlığı olarak düzenlediğimiz Ramazan Etkinlikleri kapsamında bu akşam, miniklerimizin mutluluk dolu anlarına şahitlik ettik. 'Nerede o eski Ramazanlar?' derken, iftar sonrası meydanları dolduran çocuk sesleriyle geçmişe güzel bir yolculuk yaptık. Birbirinden eğlenceli gösteriler, oyun grupları ve elbette patlamış mısır ile pamuk şeker ikramlarımızla unutulmaz bir gece yaşadık." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da büyük bölümü buz tutan Tuzaklı Göleti dronla görüntülendi
        Kastamonu'da büyük bölümü buz tutan Tuzaklı Göleti dronla görüntülendi
        Hanönü'de iftar programı düzenlendi
        Hanönü'de iftar programı düzenlendi
        Tosya'da afet farkındalık tatbikatı yapıldı
        Tosya'da afet farkındalık tatbikatı yapıldı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde 10 Mart'ta bakım onarım çalışması yapıl...
        Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde 10 Mart'ta bakım onarım çalışması yapıl...