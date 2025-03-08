Türk Kızılay gönüllüleri şehit ve gazi ailelerinin Kadınlar Günü'nü kutladı

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, şehit ve gazi ailelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneğini ziyaret eden gönüllüler, burada şehit ve gazi aileleriyle sohbet etti.

Gönüllüler, daha sonra kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ümran Cabbar, AA muhabirine, şehit ve gazilerin aileleriyle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Ziyaretlerini sıklaştıracaklarını belirten Cabbar, tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı.

Şehit annesi Hatice Kendirci ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Şehit annelerinin, eşlerinin, gazi eşlerinin ve gazi annelerinin Kadınlar Günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Bizleri gururlandırdınız." diye konuştu.