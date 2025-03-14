Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da tesadüfen bulunan 9 yediuyur ormana salındı

        Kastamonu'da ağaç işleme tesisinde tesadüfen bulunan, nesli tehlike altındaki sincap benzeri kemirgen türlerden 9 yediuyur, ormana bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:36 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da tesadüfen bulunan 9 yediuyur ormana salındı
        ABONE OL

        Kastamonu'da ağaç işleme tesisinde tesadüfen bulunan, nesli tehlike altındaki sincap benzeri kemirgen türlerden 9 yediuyur, ormana bırakıldı.

        Kentteki ağaç işleme tesisine getirilen kavakların arasında, çalışanlar tarafından 9 yediuyur (glis glis) olduğu tespit edildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanları bulundukları kavak ağacıyla alarak veteriner hekime götürdü.

        Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen yediuyurlar, kavakların bol olduğu ormanlık alana bırakıldı.

        Öte yandan, röntgen cihazıyla tesisteki ağaçları kontrol eden ekipler, başka yediuyur bulunmadığını belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da debisi yükselen çayda mahsur kalan operatörü itfaiye kurtardı
        Kastamonu'da debisi yükselen çayda mahsur kalan operatörü itfaiye kurtardı
        Öğretmenin minik öğrencilerden kurduğu takım hentbolda 2. Lig'e yükseldi
        Öğretmenin minik öğrencilerden kurduğu takım hentbolda 2. Lig'e yükseldi
        KUZKA 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı sonuçları açı...
        KUZKA 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı sonuçları açı...
        Kastamonu'da otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Kastamonu'da otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yara...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kastamonu'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kastamonu'da konuştu:
        Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu'da çalışmalarını sürdürüyor
        Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu'da çalışmalarını sürdürüyor