Kastamonu'da tesadüfen bulunan 9 yediuyur ormana salındı
Kastamonu'da ağaç işleme tesisinde tesadüfen bulunan, nesli tehlike altındaki sincap benzeri kemirgen türlerden 9 yediuyur, ormana bırakıldı.
Kastamonu'da ağaç işleme tesisinde tesadüfen bulunan, nesli tehlike altındaki sincap benzeri kemirgen türlerden 9 yediuyur, ormana bırakıldı.
Kentteki ağaç işleme tesisine getirilen kavakların arasında, çalışanlar tarafından 9 yediuyur (glis glis) olduğu tespit edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanları bulundukları kavak ağacıyla alarak veteriner hekime götürdü.
Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen yediuyurlar, kavakların bol olduğu ormanlık alana bırakıldı.
Öte yandan, röntgen cihazıyla tesisteki ağaçları kontrol eden ekipler, başka yediuyur bulunmadığını belirledi.
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