Kastamonu'da tesadüfen bulunan 9 yediuyur ormana salındı

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen yediuyurlar, kavakların bol olduğu ormanlık alana bırakıldı.

Kentteki ağaç işleme tesisine getirilen kavakların arasında, çalışanlar tarafından 9 yediuyur (glis glis) olduğu tespit edildi.

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