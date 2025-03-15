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        Kastamonu'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 16:07 Güncelleme: 15.03.2025 - 16:07
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        Kastamonu'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        D.K'nin kullandığı 37 ABK 948 plakalı motosiklet, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 KGR 748 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberinde bulunan B.K. yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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