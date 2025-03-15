Kastamonu'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kastamonu'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
D.K'nin kullandığı 37 ABK 948 plakalı motosiklet, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 KGR 748 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberinde bulunan B.K. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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