Kastamonu'daki Yaralıgöz Geçidi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan Yaralıgöz Dağı'nda hava sıcaklığının aniden düşmesine bağlı olarak sis oluştu.

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