Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Taşköprülü okçular Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti

        Taşköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü okçuları, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 20:25 Güncelleme: 20.03.2025 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşköprülü okçular Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti
        ABONE OL

        Taşköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü okçuları, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.

        Kastamonu'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışmasında Taşköprü'yü temsil eden sporcular Arslan’ı makamında ziyaret etti.

        Arslan yaptığı konuşmada, antrenör Oğuzhan Uysal'a teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

        Geleneksel sporlara olan ilginin artmasının kültürel mirasın yaşatılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Arslan, ilçede bu tür spor dallarına verilen desteğin süreceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da taksiciyi öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
        Kastamonu'da taksiciyi öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
        Kastamonu'da meydana gelen heyelanda 2 ev zarar gördü, yolda çökmeler oluşt...
        Kastamonu'da meydana gelen heyelanda 2 ev zarar gördü, yolda çökmeler oluşt...
        Üniversite öğrencisinin ders ödevi meddahlık serüvenine dönüştü
        Üniversite öğrencisinin ders ödevi meddahlık serüvenine dönüştü
        Tosya'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Tosya'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Cide Devlet Hastanesi Evde Sağlık ve Yaşam Ekibi gazileri ziyaret etti
        Cide Devlet Hastanesi Evde Sağlık ve Yaşam Ekibi gazileri ziyaret etti
        Cide'de Kız Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik iftar düzenlendi
        Cide'de Kız Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik iftar düzenlendi