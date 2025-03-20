Taşköprülü okçular Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti

Geleneksel sporlara olan ilginin artmasının kültürel mirasın yaşatılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Arslan, ilçede bu tür spor dallarına verilen desteğin süreceğini vurguladı.

Arslan yaptığı konuşmada, antrenör Oğuzhan Uysal'a teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Kastamonu'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışmasında Taşköprü'yü temsil eden sporcular Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Taşköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü okçuları, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.