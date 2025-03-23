Rahime Kaptan vefatının 61. yılında kabri başında anıldı
Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Rahime Kaptan, vefatının 61. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Rahime Kaptan, vefatının 61. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Cide Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Savaşı sırasında Cide'den İnebolu'ya cephane taşıyarak önemli bir rol üstlenen ilçenin sembol isimlerinden Rahime Kaptan için Memiş Mahallesi'nde anma töreni düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende emekli öğretmen Ali Nazlı, Rahime Kaptan'ın hayatından kesitler sunarak, vatan sevgisini ve kahramanlığını anlattı.
Törene Rahime Kaptan'ın yakınları, mahalle sakinleri ve vatandaşlar katıldı.
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