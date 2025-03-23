Rahime Kaptan vefatının 61. yılında kabri başında anıldı

Cide Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Savaşı sırasında Cide'den İnebolu'ya cephane taşıyarak önemli bir rol üstlenen ilçenin sembol isimlerinden Rahime Kaptan için Memiş Mahallesi'nde anma töreni düzenlendi.

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