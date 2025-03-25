Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden ilçedeki yaşlıları ziyaret etti

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında ilçedeki yaşlıları ziyaret etti.

İlçedeki yaşlıları ziyaret eden ekip, yaşlılarla bir süre sohbet etti.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yaşlılar Haftası vesilesiyle ilçemizdeki yaşlılarımızı ziyaret ederek onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Onların tecrübeleri ve bilgeliği bizler için çok değerli. Bu ziyaretlerle hem onların gönüllerini almak hem de gençlerimizle yaşlılarımız arasında bir köprü kurmak istedik."