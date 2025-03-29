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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 22:04 Güncelleme: 29.03.2025 - 22:10
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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Celal T. (45) idaresindeki 34 GNJ 12 plakalı otomobil, Devrekani-Çatalzeytin kara yolu Hacıhasan mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Emine Müge T. (40), A.B.T. (16), M.E.T (14) ve M. B.T. (15) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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