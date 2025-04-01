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        Çatalzeytin'de bayram pilavı ikram edildi

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde "bayram pilavı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 18:57 Güncelleme: 01.04.2025 - 18:57
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        Çatalzeytin'de bayram pilavı ikram edildi
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        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde "bayram pilavı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Çatalzeytin Belediyesince Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü düzenlenen pilav ikramında ilçe sakinleri bir araya geldi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen pilav ikramına çok sayıda ilçe sakini katıldı.

        Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, konuşmasında pilav şöleninde ilçe sakinlerinin bir araya gelerek bayram coşkusunu bir arada yaşadığını söyledi.

        Demir, ilçe halkı, ve etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi, İlçe Kaymakamı İbrahim Şahin, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Çatalzeytin İlçe Başkanı Ziya Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Çatalzeytin İlçe Başkanı Hüseyin Aydemir ve vatandaşlar katıldı.

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